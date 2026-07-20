Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 17/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio
Ottima performance per il Light Sweet Crude Oil, che ha chiuso in rialzo del 3,58%.
Lo status tecnico di breve periodo del greggio WTI mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 83,96. Rischio di eventuale correzione fino al target 79,47. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 88,45.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)