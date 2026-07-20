Milano 20-lug
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Nasdaq 20-lug
28.604 +0,04%
Dow Jones 20-lug
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Londra 20-lug
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Francoforte 20-lug
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Borsa: Giornata cauta per Francoforte (+0,06%)

Il DAX termina gli scambi a 24.846,69 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Francoforte (+0,06%)
Non si allontana dalla parità Francoforte, che mostra un deludente +0,06%, archiviando la seduta a 24.846,69 punti.
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