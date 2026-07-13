Milano 13-lug
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Nasdaq 13-lug
29.264 -1,88%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 13-lug
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Francoforte 13-lug
25.114 +0,19%

Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto +0,19%

Il DAX chiude a 25.114,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto +0,19%
Giornata fiacca per Francoforte, che porta a casa un modesto +0,19%, terminando le negoziazioni a 25.114,25 punti.
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