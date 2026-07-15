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Borsa: Francoforte apre in rosso dello 0,70%

Il DAX avvia gli scambi a 24.970,05 punti

In breve, Finanza
Borsa: Francoforte apre in rosso dello 0,70%
L'Indice della Borsa di Francoforte si muove in territorio negativo (-0,7%), a quota 24.970,05 in apertura.
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