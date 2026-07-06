Milano 17:35
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Nasdaq 21:27
29.805 +1,62%
Dow Jones 21:27
53.001 +0,19%
Londra 17:35
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Francoforte 17:36
25.818 +0,15%

Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto +0,15%

Il DAX chiude a 25.817,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto +0,15%
Giornata fiacca per Francoforte, che porta a casa un modesto +0,15%, terminando le negoziazioni a 25.817,89 punti.
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