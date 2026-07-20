"Buy" per Kingfisher
(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio
Grande giornata per il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa, tra i componenti del FTSE 100, che mette a segno un rialzo del 2,39%.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Kingfisher presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 3,042 sterline, con stop loss individuato in area 2,92 pounds, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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