De' Longhi corre in Borsa con nuovo Buy da Goldman Sachs

(Teleborsa) - Ottima seduta a Piazza Affari per De' Longhi , gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel settore del piccolo elettrodomestico dedicato al mondo del caffè, della cucina, della climatizzazione e della cura della casa, dopo che Goldman Sachs ha avviato la copertura con raccomandazione "Buy" e target price di 51 euro.



De' Longhi si attesta a 39,46 euro, con un aumento del 4,45%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 39,82 e successiva a 40,66. Supporto a 38,98.

Condividi

```