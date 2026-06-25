L'Oreal, Citi alza rating a 'buy' e target price a 435 euro

(Teleborsa) - Citi migliora la raccomandazione su L'Oréal da "neutral" a "buy" e ne alza il target price da 375 a 435 euro.



Gli analisti stimano per il colosso della cosmetica un'accelerazione della crescita organica delle vendite fino al 5,5%-6,5% a partire dal 2027, rispetto alla precedente previsione pari al 4,5%-5,5%, sottolineando che Kering Beauty potrebbe apportare fino a 100 punti base alla crescita organica delle vendite tra il 2027 e il 2030 grazie all'espansione di Creed, al lancio di nuove fragranze e al business Gucci Beauty.



Inoltre, gli esperti hanno rivisto al rialzo le previsioni sugli utili per azione 2027-29 di circa il 2,4% annuo, aggiungendo che le prospettive maggiormente positive potrebbero supportare una rivalutazione del titolo.











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