"Buy" per NN Group
(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio
Seduta vivace per il gruppo assicurativo olandese, tra i titoli dell'indice AEX, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,08%.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su NN Group disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 78,06 Euro, con stop loss stimato a quota 74,88 Euro. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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