Cyberoo, Alantra conferma Buy: conti in linea, migliora la posizione finanziaria

(Teleborsa) - Alantra conferma la raccomandazione Buy su Cyberoo con target price di 2,7 euro dopo la pubblicazione dei risultati relativi ai 15 mesi chiusi al 31 marzo 2026.



Secondo gli analisti, i ricavi, pari a 27,7 milioni di euro, sono risultati sostanzialmente in linea con le attese, mentre il Valore della Produzione ha raggiunto 31,2 milioni di euro, sostenuto dall'incremento degli investimenti capitalizzati in ricerca e sviluppo.



L'EBITDA si è attestato a 8,6 milioni di euro, inferiore alle stime di Alantra a causa dell'aumento dei costi operativi legati agli investimenti su ORBIS, Cyber Security Suite, Keatrix, intelligenza artificiale, R&S, sviluppo della rete distributiva e internazionalizzazione. Anche l'utile netto, pari a 2,6 milioni di euro, è risultato sotto le previsioni della casa d'affari.



Sul fronte patrimoniale, Alantra evidenzia il significativo miglioramento del capitale circolante e della generazione di cassa. Cyberoo ha chiuso l'esercizio con una posizione finanziaria netta positiva per 0,8 milioni di euro, mentre il capitale circolante netto si è ridotto a 4,7 milioni dagli 11,9 milioni di fine 2024. In forte calo anche l'esposizione verso Sedoc Digital Group, scesa a 2,6 milioni dagli 11,5 milioni precedenti, con un andamento migliore rispetto al piano di rientro comunicato al mercato.



La liquidità generata è stata in gran parte destinata agli investimenti, che hanno riguardato soprattutto lo sviluppo di tecnologie proprietarie e piattaforme di cybersecurity.



Per Alantra, il focus si sposta ora sull'esecuzione della strategia e sul lancio commerciale delle piattaforme Keatrix e ORBIS, dalle quali il mercato si attende un contributo crescente ai ricavi e un miglioramento della leva operativa. Per questo motivo la casa d'affari mantiene invariata la raccomandazione Buy sul titolo.

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