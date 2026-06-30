Mare Group, Alantra aumenta il target price a 7,8 euro e conferma Buy

(Teleborsa) - Alantra
conferma la raccomandazione "Buy" su Mare Group
e alza il target price a 7,8 euro per azione dai precedenti 7,6 euro, dopo l'annuncio dell'acquisizione del 51% di GMSPAZIO, società italiana di software attiva nei settori spazio, difesa e homeland security.
Secondo gli analisti, l'operazione, conclusa a un multiplo di circa 2,5 volte l'EV/EBITDA, è accrescitiva e consente a Mare Group di aggiungere competenze software ad alto margine in ambiti quali space situational awareness, applicazioni satellitari e radar, simulazione di missioni, modellazione per la difesa missilistica e monitoraggio di droni.
L'acquisizione, spiegano gli esperti, amplia inoltre l'offerta del gruppo, integrando un livello software alle attività di ingegneria, testing, meccatronica, automazione e sistemi UAV, rafforzando il posizionamento nelle tecnologie a maggior valore aggiunto per i settori aerospazio e difesa.
Alantra prevede il consolidamento di GMSPAZIO a partire dal quarto trimestre del 2026 e aggiorna le stime, indicando per il 2028 ricavi
di gruppo pari a 116,2 milioni di euro e un EBITDA adjusted
di 27,7 milioni di euro.