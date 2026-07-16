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"Buy" per Universal Music Group

Finanza
"Buy" per Universal Music Group
(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio
Seduta vivace per la società con sede nei Paesi Bassi che si occupa di intrattenimento musicale, tra i titoli dell'indice AEX, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,41%.


Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Universal Music Group disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 18,41 Euro, con stop loss stimato a quota 18,07 Euro. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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