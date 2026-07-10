Francoforte: andamento sostenuto per Lufthansa
(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia aerea tedesca, che avanza bene del 2,41%.
L'andamento di Lufthansa nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del vettore aereo tedesco. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 9,67 Euro. Primo supporto visto a 9,5. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 9,39.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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