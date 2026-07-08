Lufthansa, scendono le quotazioni a Francoforte
(Teleborsa) - A picco la compagnia aerea tedesca, che presenta un pessimo -3,88%.
La tendenza ad una settimana di Lufthansa è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del vettore aereo tedesco. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 9,65 Euro. Primo supporto visto a 9,31. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 9,12.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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