Francoforte: balza in avanti Lufthansa

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia aerea tedesca , che lievita del 2,23%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lufthansa più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo del vettore aereo tedesco classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 9,88 Euro e primo supporto individuato a 9,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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