Francoforte: si concentrano le vendite su Lufthansa

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia aerea tedesca , che presenta una flessione del 2,51% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lufthansa , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico del vettore aereo tedesco mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 8,703 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 8,873. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 8,631.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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