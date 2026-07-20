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Global Payments, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori, In breve
Global Payments, prevale lo scenario rialzista a New York
Rialzo per il fornitore di soluzioni e servizi di pagamento, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,44%.
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