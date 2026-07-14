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Lumentum Holdings, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori, In breve
Lumentum Holdings, prevale lo scenario rialzista a New York
Effervescente la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,13%.
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