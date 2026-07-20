Madrid: balza in avanti Grifols

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società farmaceutica e chimica spagnola , con una variazione percentuale del 2,09%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Grifols mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,09%, rispetto a -0,99% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 9,34 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 9,13. L'equilibrata forza rialzista di Grifols è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 9,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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