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Madrid: nuovo spunto rialzista per Indra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: nuovo spunto rialzista per Indra
Balza in avanti la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,31%.
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