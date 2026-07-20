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Moncler in vetta al Ftse Mib con un +3% in attesa dei conti

Finanza
Moncler in vetta al Ftse Mib con un +3% in attesa dei conti
(Teleborsa) - Seduta brillante per Moncler che corre in vetta al Ftse Mib (+0,2%) con un +3% attestandosi a 52,18 euro.

Gli investitori sono in attesa della semestrale che sarà sottoposta all'approvazione del CdA il 22 luglio prossimo.

Nel frattempo, sulla base del consensus disponibile sul sito della società, aggiornato al 6 luglio e basato sulla media delle stime di tutte le case di brokeraggio che coprono il titolo, emergono, per il FY2026, ricavi previsti in crescita del 4,5% a 3,272 miliardi, Ebit reported a 957 milioni, con il relativo margine al 29,2%, e un utile netto di 649 milioni, con un'incidenza sul fatturato del 19,8%.

Per l'esercizio 2027, gli analisti prevedono un giro d'affari a 3,508 miliardi (+7,2%), un Ebit reported di 1,037 miliardi (margine del 29,5%) e utile netto di 706 milioni (net margin al 20,1%).

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'azienda nota per i piumini rispetto all'indice di riferimento.

Si indebolisce il quadro tecnico di Moncler, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 50,99 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 52,81. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 49,81.
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