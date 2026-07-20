Moncler in vetta al Ftse Mib con un +3% in attesa dei conti

Moncler

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FTSE MIB

azienda nota per i piumini

Moncler

(Teleborsa) - Seduta brillante perche corre in vetta al(+0,2%) con un +3% attestandosi a 52,18 euro.Gli investitori sonoche sarà sottoposta all'approvazione del CdA ilNel frattempo, sulla base deldisponibile sul sito della società, aggiornato al 6 luglio e basato sulla media delle stime di tutte le case di brokeraggio che coprono il titolo, emergono, per il, ricavi previsti in crescita del 4,5% a 3,272 miliardi, Ebit reported a 957 milioni, con il relativo margine al 29,2%, e un utile netto di 649 milioni, con un'incidenza sul fatturato del 19,8%.Per l', gli analisti prevedono un giro d'affari a 3,508 miliardi (+7,2%), un Ebit reported di 1,037 miliardi (margine del 29,5%) e utile netto di 706 milioni (net margin al 20,1%).Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'rispetto all'indice di riferimento.Si indebolisce il quadro tecnico di, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 50,99 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 52,81. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 49,81.