Leonardo scatta a +3,4% in vetta al Ftse Mib in scia al nuovo ordine da Helicopter Company

(Teleborsa) - Andamento brillante per Leonardo
che corre, in vetta al Ftse Mib
(+0,6%), con un +3,4%
attestandosi a 51,60 euro.
La performance, che si registra in una seduta già complessivamente positiva per il comparto della difesa
, avviene in scia all'annuncio di stamattina relativo a un ordine aggiuntivo di 11 elicotteri AW139
da parte della saudita Helicopter Company, che saranno consegnati tra il 2027 e il 2028, nell'ambito dell'accordo quadro firmato tra le due aziende nel corso del salone Heli-Expo (ora Verticon) nel 2024.
A livello comparativo su base settimanale, il trend della Holding italiana nei settori dell'aeronautica
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Ftse Mib
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Leonardo
rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 50,74 Euro
. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 52,02
. Il peggioramento del contractor italiano nel settore Difesa
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 49,92
.