Milano 10:31
52.161 +0,58%
Nasdaq 20-lug
28.604 0,00%
Dow Jones 20-lug
51.839 -0,59%
Londra 10:31
10.532 +0,07%
Francoforte 10:31
24.861 +0,06%

Leonardo scatta a +3,4% in vetta al Ftse Mib in scia al nuovo ordine da Helicopter Company

Finanza
Leonardo scatta a +3,4% in vetta al Ftse Mib in scia al nuovo ordine da Helicopter Company
(Teleborsa) - Andamento brillante per Leonardo che corre, in vetta al Ftse Mib (+0,6%), con un +3,4% attestandosi a 51,60 euro.

La performance, che si registra in una seduta già complessivamente positiva per il comparto della difesa, avviene in scia all'annuncio di stamattina relativo a un ordine aggiuntivo di 11 elicotteri AW139 da parte della saudita Helicopter Company, che saranno consegnati tra il 2027 e il 2028, nell'ambito dell'accordo quadro firmato tra le due aziende nel corso del salone Heli-Expo (ora Verticon) nel 2024.

A livello comparativo su base settimanale, il trend della Holding italiana nei settori dell'aeronautica evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Ftse Mib. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Leonardo rispetto all'indice.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 50,74 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 52,02. Il peggioramento del contractor italiano nel settore Difesa è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 49,92.
Condividi
```