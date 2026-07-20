Milano 20-lug
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Londra 20-lug
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Francoforte 20-lug
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New York: calo per Ares Management

Migliori e peggiori, In breve
New York: calo per Ares Management
Composto ribasso per il principale gestore globale di investimenti alternativi, in flessione del 3,19% sui valori precedenti.
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