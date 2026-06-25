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Perde Apple sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde Apple sul mercato di New York
In forte ribasso la casa di Cupertino, che mostra un -5,03%.
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