New York: i venditori si accaniscono su Apple

(Teleborsa) - A picco la casa di Cupertino , che presenta un pessimo -4,58%.



La tendenza ad una settimana di Apple è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico del colosso di Cupertino suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 275,4 USD con tetto rappresentato dall'area 286,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 271,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```