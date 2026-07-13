Positiva Apple, Citigroup incrementa il prezzo obiettivo

(Teleborsa) - Valori in recupero sui prezzi precedenti per Apple
che passa di mano in progresso dell'1,13%.
Il titolo trova assist da Citigroup che ha incrementato il prezzo obiettivo da 315 a 365 dollari.
Apple ha fatto sapere di aver citato in giudizio OpenAI e due ex dipendenti
, accusandoli di appropriazione indebita di segreti industriali a beneficio dell'incursione della società di ChatGPT nel settore dell'hardware consumer. La causa è stata depositata presso il tribunale distrettuale USA per il Distretto Nord della California.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della casa di Cupertino
più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di breve periodo di Apple
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 322,7 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 315,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 329,7.