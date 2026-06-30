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New York: balza in avanti Apple

Migliori e peggiori
New York: balza in avanti Apple
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della casa di Cupertino, con una variazione percentuale del 2,37%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Apple rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico del colosso di Cupertino mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 283,1 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 291,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 277,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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