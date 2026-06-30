New York: balza in avanti Apple
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della casa di Cupertino, con una variazione percentuale del 2,37%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Apple rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico del colosso di Cupertino mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 283,1 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 291,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 277,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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