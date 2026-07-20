New York: positiva la giornata per Microsoft

(Teleborsa) - Scambia in profit il colosso informatico americano , che lievita dell'1,81%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Microsoft mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,12%, rispetto a -1,27% dell' indice americano ).





La situazione di medio periodo della società informatica di Redmond resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 406,2 USD. Supporto visto a quota 392,7. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 419,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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