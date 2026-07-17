Milano 17:35
51.882 -0,94%
Nasdaq 18:09
28.720 -1,05%
Dow Jones 18:09
52.424 -0,25%
Londra 17:35
10.600 +0,27%
Francoforte 17:35
24.831 -0,34%

New York: violenta contrazione per Cadence Design Systems

Migliori e peggiori, In breve
New York: violenta contrazione per Cadence Design Systems
Scende sul mercato la società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici, che soffre con un calo dell'8,76%.
Condividi
```