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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 20/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 20/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 luglio

Andamento annoiato per il Dow Jones 30, che chiude la sessione in ribasso dello 0,59%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Dow Jones 30. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 52.385,5, con il supporto più immediato individuato in area 51.566,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 51.293.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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