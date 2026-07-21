Milano 17:35
52.285 +0,81%
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Dow Jones 19:15
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Londra 17:35
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Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 20/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 20/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 luglio

Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Milano, che porta a casa un trascurabile -0,04%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del FTSE MIB. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 52.529. Primo supporto a 51.530. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 51.196.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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