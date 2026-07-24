Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 23/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio
Giornata difficile quella vissuta il 23 luglio per il principale indice della Borsa di Milano, che termina in ribasso a 51.316.
Lo scenario tecnico del FTSE MIB mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 50.824 con area di resistenza individuata a quota 52.300. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 50.332.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)