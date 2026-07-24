Milano 23-lug
51.316 0,00%
Nasdaq 23-lug
28.455 -1,87%
Dow Jones 23-lug
51.712 -0,97%
Londra 23-lug
10.639 0,00%
Francoforte 23-lug
24.763 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 23/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 23/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio

Giornata difficile quella vissuta il 23 luglio per il principale indice della Borsa di Milano, che termina in ribasso a 51.316.

Lo scenario tecnico del FTSE MIB mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 50.824 con area di resistenza individuata a quota 52.300. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 50.332.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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