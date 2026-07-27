Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 24/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio
Apprezzabile rialzo per il principale indice della Borsa di Milano, in guadagno dello 0,95% sui valori precedenti.
Lo status tecnico del FTSE MIB mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 51.148, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 52.624. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 50.494.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)