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Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 24/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 24/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio

Apprezzabile rialzo per il principale indice della Borsa di Milano, in guadagno dello 0,95% sui valori precedenti.

Lo status tecnico del FTSE MIB mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 51.148, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 52.624. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 50.494.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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