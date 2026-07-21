ARM Holdings, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Grande giornata per la società tech inglese che progetta chip , che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,32%.



L'andamento di ARM Holdings nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di ARM Holdings evidenzia un declino dei corsi verso area 279,7 USD con prima area di resistenza vista a 299,2. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 267,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```