New York: allunga il passo ARM Holdings

(Teleborsa) - Effervescente la società tech inglese che progetta chip , che scambia con una performance decisamente positiva dell'11,17%.



Lo scenario su base settimanale di ARM Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di ARM Holdings evidenzia un declino dei corsi verso area 318,6 USD con prima area di resistenza vista a 341,9. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 303,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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