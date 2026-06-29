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Borsa: Ottima performance per il Nasdaq-100, in rialzo del 2,25%
Il Nasdaq-100 termina a 29.774,75 punti
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29 giugno 2026 - 22.03
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