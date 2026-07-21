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Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,37%
Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 52.052,73 punti
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Finanza
21 luglio 2026 - 09.02
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Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,37%, che esordisce a 52.052,73 punti.
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