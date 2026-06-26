Milano 25-giu
51.783 0,00%
Nasdaq 25-giu
29.440 +0,75%
Dow Jones 25-giu
51.921 +0,14%
Londra 25-giu
10.530 0,00%
Francoforte 25-giu
24.995 0,00%

Borsa: Seduta poco mossa per Shanghai, in crescita dello 0,34%

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia le contrattazioni a 4.120,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Shanghai, in crescita dello 0,34%
Modesto guadagno per l'indice della Borsa cinese, in progresso dello 0,34%, che esordisce a 4.120,28 punti.
Condividi
```