Milano
25-giu
51.783
0,00%
Nasdaq
25-giu
29.440
+0,75%
Dow Jones
25-giu
51.921
+0,14%
Londra
25-giu
10.530
0,00%
Francoforte
25-giu
24.995
0,00%
Venerdì 26 Giugno 2026, ore 07.24
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta poco mossa per Shanghai, in crescita dello 0,34%
Borsa: Seduta poco mossa per Shanghai, in crescita dello 0,34%
L'Indice della Borsa di Shanghai inizia le contrattazioni a 4.120,28 punti
In breve
,
Finanza
26 giugno 2026 - 03.38
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Modesto guadagno per l'indice della Borsa cinese, in progresso dello 0,34%, che esordisce a 4.120,28 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Seduta poco mossa per Shanghai, in crescita dello 0,65%
Borsa: Risultato negativo per Shanghai, in flessione dello 0,74%
Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,42%
Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,61%
Argomenti trattati
Borsa
(1511)
Altre notizie
Borsa: Lieve rialzo per Shanghai, in crescita dello 0,57% alle 05:48
Borsa: Bene Shanghai, in crescita dello 0,96% alle 05:48
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,28%
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,22%
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,04%
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,34%
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto