Milano 10:39
51.815 +0,34%
Nasdaq 24-giu
29.220 0,00%
Dow Jones 24-giu
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Londra 10:39
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Francoforte 10:39
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Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,25%

Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 51.766,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,25%
Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,25%, che esordisce a 51.766,54 punti.
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