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Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,25%
Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 51.766,54 punti
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Finanza
25 giugno 2026 - 09.02
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Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,25%, che esordisce a 51.766,54 punti.
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