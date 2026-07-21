"Buy" per Kimco Realty
(Teleborsa) - Chiusura del 20 luglio
Andamento negativo per il fondo d'investimento immobiliare, tra i titoli dell'indice S&P-500, con una flessione dello 0,34%, anche se mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 26,03 USD, Kimco Realty è molto appetibile con stop loss impostato a quota 15,63 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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