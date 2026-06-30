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Digital Realty Trust scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Digital Realty Trust scivola in fondo al mercato di New York
A picco il fondo d'investimento immobiliare, che presenta un pessimo -5,38%.
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