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Eurozona: moderato recupero per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: moderato recupero per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
L'Indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica procede a piccoli passi, avanzando a 1.634,72 punti.
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