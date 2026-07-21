Madrid: balza in avanti Caixabank
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la banca spagnola, in guadagno del 2,16% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Caixabank rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico dell'istituto di credito spagnolo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 12,84 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 12,63. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 13,06.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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