Madrid: balza in avanti Caixabank

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la banca spagnola , in guadagno del 2,16% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Caixabank rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico dell' istituto di credito spagnolo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 12,84 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 12,63. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 13,06.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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