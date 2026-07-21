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Madrid: scambi al rialzo per Acciona

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi al rialzo per Acciona
Balza in avanti la società elettrica spagnola, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,93%.
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