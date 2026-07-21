Moda e Cooperazione internazionale: la Shenzhen-Milan Lifestyle Week 2026 cresce alla terza edizione

(Teleborsa) - Si è conclusa la terza edizione della Shenzhen-Milan Lifestyle Week, la piattaforma internazionale che promuove il dialogo tra Italia e Cina attraverso moda, cultura, innovazione e sviluppo creativo. Nel corso di quattro giornate tra Shenzhen e la provincia del Guizhou, istituzioni, designer, imprese, buyer, università e operatori culturali hanno preso parte a un programma che ha confermato la manifestazione come uno dei più significativi strumenti di cooperazione tra i due Paesi nel campo delle industrie creative.



A garantire continuità al progetto è l'Ufficio di Cooperazione Economica e Commerciale sulla Moda Shenzhen-Milano, con sede stabile a Milano e guidato da Hui Zhouzhao, fondatrice di HUI Milano e promotrice del China Style in Italia. Nato per sviluppare durante tutto l'anno le attività della Shenzhen-Milan Lifestyle Week, l'Ufficio coordina i rapporti tra i due ecosistemi creativi, promuove nuovi progetti di collaborazione e seleziona i brand italiani coinvolti nel programma di scambio culturale e imprenditoriale con la Cina.



La manifestazione si è aperta il 17 luglio presso l'Eachway Creative Industrial Park nel distretto di Longhua con una cerimonia inaugurale che ha riunito rappresentanti istituzionali italiani, cinesi e internazionali. Tra gli ospiti italiani erano presenti Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano; Cataldo Cianciaruso, Console Generale d'Italia a Canton; Maria Rosa Azzolina, Presidente dell’Istituto Italo-Cinese; e Francesco Morra, Presidente di ANCI Campania. Hanno inoltre partecipato rappresentanti delle istituzioni cinesi guidati da Lin Jie, Presidente dello Shenzhen Municipal Committee of the CPPCC, Wang Wei, Vice Sindaco del Governo Municipale di Shenzhen, Lei Weihua, Sindaco del Distretto di Longhua, insieme ai principali rappresentanti del sistema creativo e industriale della città.



Le due giornate di Shenzhen hanno raccontato le diverse anime della Shenzhen-Milan Lifestyle Week. Alla cerimonia inaugurale si sono alternate le sfilate di Casapreti, Momonì, Raxxy, Domenico Orefice e HUI Milano, mentre il secondo appuntamento ha proposto un format più esperienziale, dove le collezioni di Alberto Zambelli, Eachway e Wu Tang si sono inserite all'interno di un percorso dedicato al dialogo tra creatività, business e lifestyle. A completare il programma, la mostra Digital Fashion: An Oriental Expression of Gravity, curata dall'artista italiana Maria Jole Serreli, insieme agli incontri tra imprese, buyer e stakeholder internazionali, ha confermato la vocazione della manifestazione a mettere in relazione moda, cultura e sviluppo economico. Più che una tradizionale fashion week, la Shenzhen-Milan Lifestyle Week si conferma oggi un progetto permanente di collaborazione internazionale che mette in connessione istituzioni, imprese, università e professionisti attraverso un dialogo continuo tra moda, design, cultura e innovazione.



Il percorso si è concluso nella provincia del Guizhou con il Cultural Immersion Program, esperienza che rappresenta uno degli elementi più distintivi dell'edizione 2026. Attraverso incontri con le comunità locali, visite ai luoghi simbolo dell'artigianato tradizionale e momenti di confronto con le donne della minoranza etnica Miao, custodi di antiche tecniche di ricamo, tessitura, batik e lavorazione dell'argento, la delegazione internazionale ha potuto conoscere una Cina autentica, dove il patrimonio immateriale continua a generare valore culturale, sociale ed economico.



Per Hui Zhouzhao questo programma rappresenta la naturale evoluzione della Shenzhen-Milan Lifestyle Week: non solo una piattaforma dedicata alla moda, ma un progetto capace di creare connessioni profonde tra territori, persone e culture, valorizzando quelle tradizioni che continuano a vivere grazie al lavoro delle comunità locali.



"La moda è solo il punto di partenza. Il nostro obiettivo è costruire relazioni durature attraverso la cultura, creando occasioni concrete di incontro tra Italia e Cina e valorizzando le persone che custodiscono il patrimonio creativo dei nostri territori. La Shenzhen-Milan Lifestyle Week nasce proprio con questa visione: trasformare lo scambio culturale in una piattaforma stabile di collaborazione e sviluppo internazionale", dichiara Hui Zhouzhao, fondatrice di HUI Milano e responsabile dell'Ufficio di Cooperazione Economica e Commerciale sulla Moda Shenzhen-Milano.



Con la conclusione della sua terza edizione, la Shenzhen-Milan Lifestyle Week consolida così il proprio ruolo di piattaforma permanente di cooperazione tra Italia e Cina, capace di favorire nuove relazioni tra istituzioni, imprese, territori e industrie creative, promuovendo una visione della moda come strumento di dialogo culturale, innovazione e sviluppo internazionale.



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