Meloni incontra Macron: i temi al centro del vertice Italia-Francia

(Teleborsa) - Dopo esser atterrata a Nizza, è in corso questo pomeriggio il 36° Vertice Intergovernativo Italia-Francia, che vedrà la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontrare ad Antibes il Presidente francese Emmanuel Macron, in un momento particolarmente delicato dello scacchiere internazionale. Il vertice Italia-Francia segue di pochi giorni il G7 di Evian ed il vertice europeo a cinque (E5) ospitato a Berlino e precede di qualche giorno il vertice NATO di Ankara.



Un momento cruciale per rinsaldare le relazioni politiche dei due Paesi, alla luce delle persistenti tensioni geopolitiche e dopo l'accordo siglato fra Stati Uniti ed Iran, e le relazioni in mbito commerciale. A testimoniare lo spessore dell'agenda una folta rappresentanza di ministri dei due Paesi. Per l’Italia sono presenti il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, i Ministri Piantedosi, Crosetto, Urso, Lollobrigida, Pichetto Fratin, Bernini e Giuli ed il Viceministro Rixi. Per la Francia parteciperanno i Ministri Barrot (Affari Esteri), Nuñez (Interno), Vautrin (Difesa), Lescure (Economia), Bregeon (Energia), Tabarot (Trasporti), Génevard (Agricoltura), Baptiste (Ricerca e Spazio) e Pégard (Cultura).



Il programma prevede una visita al Museo Picasso di Antibes, cui seguirà un bilaterale a Villa Eilenroc, dove i due leader si riuniranno con le rispettive delegazioni per un confronto sui principali temi in agenda. E' prevista anche la firma di intese settoriali tra le delegazioni ministeriali (Affari Esteri, Difesa, Spazio, Affari Interni, Agricoltura, Trasporti, Cultura) ed un Business forum con i Ministri Urso e Tajani e la sigla di una serie di intese tra Bpifrance e Cassa Depositi e Prestiti sugli investimenti nella deep tech, tra Business France e ICE Agenzia per promuovere gli investimenti incrociati, una dichiarazione di interesse in materia di mini reattori nucleari modulari e un Programma di cooperazione tra la Fédération de la Haute Couture et de la Mode e la Camera Nazionale della Moda Italiana.



Dal lato economico, il vertice servirà per fare il punto sui progetti congiunti nel campo della difesa, dello spazio, delle infrastrutture di trasporto, di energia e nel campo della ricerca, ma anche per rafforzare le già solide relazioni economiche, che vedono un interscambio di 112,3 miliardi di euro. La Francia è il secondo partner commerciale dell’Italia dopo la Germania, con un export che nel 2025 ha raggiunto i 64,9 miliardi di euro, in crescita del 5,3% rispetto all’anno precedente, mentre le importazioni si sono attestate a 47,3 miliardi di euro, in aumento del 7,3%.



Sul fronte europeo, i due leader potrebbero fare il punto sui capitoli di maggior interesse del momento: il prossimo Bilancio europeo (Quadro Finanziario Pluriennale), i flussi migratori, l'autonomia strategica europea ed il dibattito sulla competitività.



Non mancherà una discussione sui temi più rilevanti in ambito internazionale: i conflitti in Ucraina e Medioriente ed il recente accordo per il nucleare iraniano siglato dagli USA con Teheran.

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