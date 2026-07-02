ATV Tennis Open: 16° edizione al via, Bancomat ancora Title Sponsor

(Teleborsa) - Si alza il sipario sulla 16° edizione dell’ATV Bancomat Tennis Open, torneo internazionale femminile in programma dal 13 al 19 luglio sui campi in terra rossa del Circolo Antico Tiro a Volo di Roma Anche per l’edizione 2026, Bancomat conferma il proprio ruolo di Title Sponsor, un impegno rivolto a sostenere le passioni degli italiani anche attraverso iniziative capaci di valorizzare lo sport, promuovere i talenti emergenti e contribuire alla crescita di eventi di rilievo per il territorio.



Il torneo, giunto alla sedicesima edizione, si conferma dopo il successo dello scorso anno nel circuito WTA 125, consolidandosi tra gli appuntamenti di riferimento del tennis femminile in Italia e a livello internazionale e rappresenta una tappa significativa nel percorso di crescita del circuito WTA 125 in Italia . La manifestazione si distingue per la capacità di coniugare tradizione sportiva e apertura internazionale, offrendo al pubblico un evento di alto livello con ingresso gratuito.



L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di alcune tra le protagoniste del circuito internazionale, affiancate da giovani atlete in ascesa e da rappresentanti del tennis italiano, anche grazie alle wild card messe a disposizione dalla Federazione Italiana Tennis e Padel.



Nel corso degli anni, l’ATV Tennis Open ha contribuito a lanciare giocatrici affermatesi ai massimi livelli del tennis mondiale, consolidando il proprio ruolo di piattaforma di crescita per nuove generazioni di atlete. Il sostegno di BANCOMAT si inserisce in una più ampia strategia volta a promuovere iniziative di valore, rafforzando il legame con il territorio e contribuendo allo sviluppo di progettualità ad alto impatto nel panorama sportivo e culturale.



“In un momento particolarmente felice per il tennis italiano, siamo ancora più entusiasti di essere al fianco di un’iniziativa come l’ATV Tennis Open dell’Antico Tiro a Volo. Bancomat è un’azienda che ogni giorno è al fianco degli italiani e delle loro passioni su tutto il territorio nazionale ed il tennis è uno sport che rappresenta perfettamente i nostri valori di eccellenza tecnica, vicinanza al territorio ma al tempo stesso dimensione internazionale, orientamento a d affrontare e vincere le continue sfide del mercato. Il nostro obiettivo è quello di accompagnare il torneo nel suo processo di crescita che già oggi lo rende uno degli appuntamenti più importanti del panorama tennistico nazionale e internazionale”, ha dichiarato Massimo Itta, Chief Commercial Officer di BANCOMAT.







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