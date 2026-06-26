Piano Mattei per l'Africa, sesta riunione della Cabina di regia a Palazzo Chigi

(Teleborsa) - Si è svolta a Palazzo Chigi la sesta riunione della Cabina di regia del Piano Mattei per l'Africa, presieduta dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Antonio Tajani.



Alla riunione hanno partecipato rappresentanti del Governo componenti della Cabina di Regia, il Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato e rappresentanti della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci e un'ampia rappresentanza del Sistema Italia, degli Enti e delle società dello Stato e delle imprese a partecipazione pubblica, del mondo dell'università e della ricerca, del terzo settore e della cooperazione e delle associazioni di categoria, nonché rappresentanti della diaspora africana.



Nel corso della riunione e in vista della successiva trasmissione al Parlamento, è stata illustrata la bozza della terza Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei per l'Africa, documento che descrive le principali attività svolte dal giugno 2025 al giugno 2026.

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