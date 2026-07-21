New York: andamento rialzista per Honeywell International

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di apparecchiature industriali , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,53%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Honeywell International mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,35%, rispetto a -0,48% dell' indice americano ).





Lo status tecnico di breve periodo di Honeywell International mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 234,7 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 227,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 242.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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