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New York: andamento rialzista per Honeywell International

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per Honeywell International
Apprezzabile rialzo per il produttore di apparecchiature industriali, in guadagno del 2,51% sui valori precedenti.
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